Só ônibus suspeito afeta tranqüilidade das eleições colombianas Exceto por um ônibus "atravessado" em uma estrada "secundária", de acordo com a Polícia, "há tranqüilidade" neste domingo na Colômbia na abertura dos colégios eleitorais para eleger o presidente da República. O comandante da Polícia colombiana, o general Jorge Daniel Castro, destacou que, salvo esse incidente, há "cobertura total" da Polícia para garantir a calma da população nas eleições nos 1.098 municípios do país. "Como estava previsto, a documentação chegou sem problema aos municípios", disse Castro ao ressaltar que os eleitores começaram a votar às 8 horas (10 horas em Brasília). A votação se estenderá por oito horas. O general Castro contou que o caso do ônibus abandonado no meio do caminho aconteceu no departamento (estado) de Tolima, entre as cidades de Alpujarra e Dolores, "em um local que se chama Larada", cerca de 185 quilômetros ao sudoeste de Bogotá. "É um ônibus atravessado e estamos lá, com o Exército, revistando e certamente desativando um explosivo", acrescentou. Para o general Castro, no entanto, "trata-se de uma coisa menor em uma estrada de importância secundária". A Polícia não informou a procedência do veículo, nem a organização que o abandonou. Guerrilheiros da Farc atacam membros da Marinha Na madrugada de sábado, três militares da Marinha e um guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreram em uma emboscada de rebeldes na zona rural do departamento de Bolívar, cerca de 850 quilômetros ao norte de Bogotá. O combate começou depois que guerrilheiros das Farc atacaram membros da Marinha na área montanhosa. Na área conhecida como Farallones, montanhas vizinhas a Cali, três supostos terroristas foram mortos pelo Exército. Eles tentavam instalar minas antipessoais. Mais de 220 mil homens de todas as instituições armadas e mais 100 mil de outros órgãos de inteligência e segurança foram postados em todo o país para garantir a tranqüilidade. Mais de 26,7 milhões de colombianos foram convocados a votar hoje no primeiro turno do pleito. O atual presidente, Álvaro Uribe, é o favorito, com mais de 53% das intenções de voto, de acordo com as pesquisas. Há outros cinco candidatos. Se houver segundo turno, a votação será em 18 de junho.