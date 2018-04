Só restam três socorristas no interior da mina O terceiro dos seis socorristas que ajudaram no resgate dos 33 mineiros na mina de San José, no Chile, iniciou o processo de subida do fundo da mina às 23h07. Os outros três deverão ser resgatados na próxima hora. Assim que foi concluído o salvamento do último dos 33 mineiros, Luiz Urzúa, de 54 anos, o grande líder dos mineiros que ficaram confinados por 69 dias a uma profundidade de 622 metros, os socorristas abriram um cartaz com a frase "Missão cumprida, Chile". Manuel González, um dos responsáveis pelas operações de salvamento, que havia descido à mina quase 24 horas antes, segurava o cartaz da vitória. Ele será o último a abandonar a mina.