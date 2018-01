Só um soldado americano morreu em combate com o Taleban A campanha militar norte-americana no Afeganistão registrou nesta quinta-feira a sexta baixa entre seus militares, mas desta vez pode tratar-se de suicídio. O Pentágono informou que um soldado morreu no Uzbequistão "em circunstâncias não vinculadas ao conflito". A morte do soldado, cuja identidade não foi revelada, está sendo investigada, segundo informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Dos seis norte-americanos mortos durante a Operação Liberdade Duradoura, apenas um soldado perdeu a vida em ação contra o Taleban. Leia o especial