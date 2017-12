Só uma deputada vota contra retaliação americana Barbara Lee, uma deputada democrata negra da Califórnia, tornou-se a única voz dissonante ao votar contra a resolução que autoriza o presidente George W. Bush a usar a força militar na luta contra o terrorismo. A resolução passou pelo Senado com 98 votos favoráveis e nenhum contra (dois senadores estavam auesentes no momento da votação). Na Câmara dos Representantes, a votação final foi de 420 para o "sim" e um para o "não". Dirigindo-se aos colegas, Lee pediu uma pausa para reflexão. "Cada um de nós deve incentivar à moderação. Devemos entender a fundo as implicações de nossa ação, de maneira a evitar transformá-la em uma espiral fora de controle", ponderou a deputada. Lee, de 55 anos, entrou para o Congresso em 1998 prometendo cortar os gastos de defesa. Há três anos, ela também votou contra o uso de tropas americanas contra a Sérvia. Desta vez, ela disse ter consultado "minha consciência e Deus" antes de votar. "Estamos sendo assombrados por nossos piores fantasmas", disse Lee, referindo-se aos aviões seqüestrados que os terroristas lançaram contra o World Trade Center e o Pentágono, destruindo milhares de vidas. "Mas ainda estou convencida de que uma ação militar não poderá impedir futuras ações terroristas contra os EUA".