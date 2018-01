Sob ameaça, empresa da Jordânia pára de atuar no Iraque Uma empresa jordaniana que trabalha para os militares americanos no Iraque decidiu retirar-se do país, atentado à exigência feita por seqüestradores que capturaram e ameaçam matar dois de seus funcionários. Terroristas lançaram uma onda cada vez mais audaciosa de seqüestros para afastar os aliados dos EUA do Iraque e espalhar o caos pelo país. A companhia Daoud and Partners, baseada na capital da Jordânia, Amã, e que fornece refeições e serviços de construção para os americanos, anunciou que obedecerá aos terroristas para salvar a vida dos funcionários Fayez Saad al-Udwan e Mohammad Ahmed Salama al-Manaya´a. Os seqüestradores ameaçaram matá-los até quinta-feira se a companhia não deixar o Iraque.