Sob aplausos, o brasileiro Sérgio Vieira deixa o Timor Leste A independência do Timor Leste, na última segunda-feira, não representou apenas o nascimento do primeiro país do século, mas também o fim do mandato de Sérgio Vieira de Mello, o brasileiro que administrou o Timor por dois anos e meio e que deixou nesta quarta-feira o cargo máximo na região sob os elogios da comunidade internacional. "Mello sai na condição de um dos funcionários de maior reputação dentro da ONU", afirmou um assessor da ONU, lembrando que o brasileiro atuou praticamente como o presidente do Timor desde 1999. Apesar de não confirmado oficialmente, Mello está sendo cogitado para ocupar o cargo de Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU já no segundo semestre deste ano. Sérgio Vieira de Mello conta com a simpatia do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com quem trabalhou por vários anos em Nova York. Além disso, agradou as potências mundiais em administrar uma situação delicada como a do Timor. Em um comunicado oficial, a ONU diz que o brasileiro chegou a Díli (capital dos timorenses) e encontrou um território devastado, mas que sua administração ajudou a reverter a situação. A missão de Mello teve como objetivo organizar a população e os líderes locais para a criação de um Estado democrático. O brasileiro foi o responsável por estabelecer ministérios, programas para ajudar a população a votar, incentivar debates políticos e coordenar a segurança econômica e militar do novo país. Em seu discurso final, em Díli, o brasileiro pediu que o novo governo do Timor tenha boas relações com a Indonésia, que por mais de 20 anos ocupou o território. "É de interesse econômico e político do Timor que a relação com Jacarta seja conduzida com respeito", disse. Mello ainda lembrou que a comunidade internacional deve continuar apoiando o Timor e que a ONU não deve interromper seus programas de assistência. Para os próximos três anos, o governo do Timor contará com US$ 440 milhões que serão destinados a uma estratégia para reduzir a pobreza, melhorar a educação e o acesso à saúde por parte da população. O brasileiro estará sendo substituído pelo diplomata indiano Kamalesh Sharma, que terá a função de, nos próximos 12 meses, ajudar a nova administração do Timor a operar.