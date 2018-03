Sob críticas, 'caçador de vice' se desliga de Obama O chefe do comitê encarregado de selecionar um companheiro de chapa para Barack Obama deixou o cargo na quarta-feira, depois de ser criticado por um empréstimo preferencial que recebeu de uma empresa envolvida na crise imobiliária norte-americana. Em nota, Obama disse que Jim Johnson deixou o seu cargo não-remunerado para que não viesse a atrapalhar o processo de seleção do vice. Johnson havia sido nomeado na semana passada por Obama para dirigir essa comissão, da qual participam também Caroline Kennedy (filha do falecido presidente Kohn Kennedy) e o ex-secretário de Justiça Eric Holder. Obama disse que o processo de seleção do vice transcorre bem e deve resultar em "vários candidatos altamente qualificados para que eu possa escolher entre eles nas próximas semanas". O Wall Street Journal havia noticiado que Johnson, ex-diretor da empresa de crédito imobiliário Fannie Mae, recebeu empréstimos pessoais, com juros abaixo do mercado, de outra empresa do setor, a Countrywide, depois que já havia deixado a Fannie Mae. Analistas dizem que os empréstimos imobiliários de alto risco feitos pela Countrywide contribuíram com a crise no setor. Tucker Bonds, porta-voz do candidato republicano, John McCain, disse que "o afastamento de Jim Johnson desperta sérias dúvidas sobre o julgamento de Barack Obama". Em resposta, Bill Burton, porta-voz do democrata, afirmou: "Não precisamos de sermões de uma campanha que esperou 15 meses para se livrar dos lobistas na sua equipe". As revelações sobre Johnson ocorrem num momento em que Obama faz críticas às práticas das empresas de cartões de crédito, que ele chamou de predatórias. Num recente evento de campanha, encontrou-se com três eleitores endividados. Johnson já havia ajudado na seleção dos vices para os ex-candidatos democrata Walter Mondale (1984) e John Kerry (2004). (Reportagem adicional de Deborah Charles)