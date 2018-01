Sob críticas, FBI anuncia plano de reforma Sob intensas críticas por ter ignorado indícios que poderiam ter levado à descoberta do complô terrorista que resultou no pior ataque já sofrido pelos Estados Unidos, no dia 11 de setembro do ano passado, o Federal Bureau of Investigation (FBI) anunciou nesta quarta-feira um plano de reorganização para tornar o combate ao terrorismo a mais alta prioridade da maior das polícias federais dos Estados Unidos. Centenas de agentes que hoje se ocupam primordialmente do combate às drogas, aos crimes violentos e aos crimes de colarinho branco serão transferidos para as novas tarefas, que incluirão "unidades voadoras" de intervenção rápida, incumbidas de coordenar investigações nacionais e internacionais e agir. "Precisamos de uma abordagem diferente, que coloque a prevenção acima de todas as outras atividades", disse o diretor do FBI, Robert Mueller, um ex-promotor e ex-vice-ministro da Justiça que assumiu o comando da agência apenas uma semana antes dos atentados contra o World Trade Center e Pentágono. O plano prevê o acréscimo de 900 homens e mulheres qualificados em línguas, tecnologia e análise ao contingente de 11,4 mil agentes do FBI, além da transferência imediata de 480 agentes para novas funções. Oitocentos outros funcionários federais, estaduais e municipais serão mobilizados sob o plano, elevando de 2,1 mil para 3,7 mil o número de policiais especializados diretamente envolvidos em atividades de investigação e prevenção de atos terroristas contra os EUA. Os agentes e outros 16,4 mil funcionários do FBI estão distribuídos entre a sede em Washington (9,8 mil), 56 delegacias regionais, 400 representações municipais e 40 embaixadas no exterior. Mueller anunciou também a criação de um "Escritório de Inteligência", a ser dirigido por um funcionário da Agência Central de Inteligência (CIA). Além disso, 25 agentes da CIA serão emprestados ao FBI para melhorar sua capacidade analítica. A fragilidade do FBI nesta área já havia sido exposta no início do ano passado pela descoberta de que um de seus principais oficiais de contra-inteligência, Robert Hanssen, trabalhava como espião de Moscou desde 1985. Este aspecto da reforma é uma decisão significativa porque, em tese, a CIA atua apenas no exterior e o FBI cuida da contra-espionagem no território do país, além de suas outras funções de combate aos crimes federais. O plano apresentado por Mueller remove o muro que sempre separou as atividades das duas agências e já alimenta debate na imprensa e nos meios políticos. No início desta semana, o colunista conservador William Safire, do New York Times, pediu a Bush que mantenha a separação entre o FBI e a CIA, alegando que ela é importante para evitar a repetição de violações passadas das liberdades individuais dos norte-americanos por sua polícia federal ou pela agência de espionagem. Partes do plano terão que ser aprovadas pelo Congresso. Mueller reconheceu que as falhas de investigação e análises de pistas antes do 11 de setembro apenas ampliaram a necessidade de uma reforma, depois dos ataques. "Quando assumi o FBI em setembro já estava claro que havia uma necessidade de reforma", disse ele, citando em seguida os dois fatos que forçaram a mudança: a falha em tomar conhecimento de um memorando enviado em julho passado por um agente da delegacia regional de Phoenix, Arizona, alertando para o aumento do número de jovens oriundos do Oriente Médio e admiradores de Osama bin Laden matriculados em escolas de instrução de vôo no estado; e a dura carta de treze páginas que uma agente da delegacia de Minneapolis, Coleen Rowley, enviou a Mueller na semana passada, acusando a alta hierarquia do FBI de ter ignorado e praticamente obstruído, em agosto de 2001, investigações sobre Zacarias Moussaoui. Um franco-marroquino que estava em situação irregular nos EUA, Moussaoui foi preso dias depois dos ataques. Recentemente, ele foi indiciado como o "vigésimo seqüestrador" de 11 de setembro. "Agradeço a agente Rowley por sua carta", disse Mueller. "É crucialmente importante que eu ouça críticas à organização, incluindo críticas dirigidas a mim, para melhorar o FBI".