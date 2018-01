Sob excepcional esquema de segurança, Otan discute seu futuro Protegida por um excepcional esquema de segurança (hoje as forças de segurança checas dissolveram manifestação de protesto), começa amanhã na capital checa cúpula histórica da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os principais objetivos do encontro são modernizar política e militarmente a aliança, expandir o quadro associativo - composto atualmente de 19 países - com a inclusão de mais 7, todos do Leste Europeu, área de influência da antiga URSS, e criar uma força de ação rápida para atuar em qualquer ponto do planeta no combate ao terrorismo, governos renegados e crises regionais. O presidente americano, George W. Bush, pretende também convencer seus aliados a tomar parte em uma coalizão contra o Iraque - caso Saddam Hussein transgrida a recente resolução do Conselho de Segurança da ONU, que o força a abrir seus arsenais de armas químicas, biológicas e nucleares para inspeção internacional. "Essa questão está incluída na pauta", adiantou o anfitrião, presidente checo, Vaclav Havel. Os esforços de Bush esbarram em pelo menos dois fortes oponentes: Alemanha e França. O chanceler alemão Gerhard Schroeder declarou-se abertamente contrário a um ataque ao Iraque. Por sua vez, o presidente francês, Jacques Chirac, reiterou, antes de embarcar para a República Checa, que a França vetará toda tentativa de envolver a Otan numa guerra contra Bagdá. "Nosso inimigo hoje não é mais a Rússia... é o terrorismo internacional", destacou Bush procurando tranqüilizar os generais russos, visivelmente incomodados com a expansão do antigo adversário até as fronteiras russas. A Otan vai convidar Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Bulgária para integrá-la a partir de 2004. As autoridades checas estão preocupadas com a possibilidade de manifestações violentas e atentados durante a cúpula, que será encerrada na sexta-feira. Hoje, cerca de 400 manifestantes, a maioria membros do Partido Comunista Checo, tentaram concentrar-se no centro velho da cidade, mas foram contidos pelo excepcional esquema de segurança e também pelo intenso frio que assola a capital checa.