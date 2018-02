Sob forte segurança, peregrinos se dirigem à gruta de Shiva Na esperança de rezar perante uma estalagmite que representa Shiva, o deus hindu da destruição, cerca de 3 mil peregrinos iniciaram uma árdua viagem a uma gelada gruta do Himalaia, enquanto milhares de membros das forças de segurança se mantinham sob alerta máximo para evitar ataques de guerrilheiros muçulmanos contra os fiéis. O primeiro grupo de hindus chegou ontem à montanha de Chandanwari, onde está localizada a gruta, um dia depois que soldados indianos mataram três supostos militantes islâmicos que haviam acampado na rota de peregrinação. No ano passado, os militantes mataram 15 fiéis. Os devotos viajam de caminhão, ônibus e, até mesmo, a pé, partindo principalmente de Jammu, capital de inverno do território da Caxemira administrado pela Índia. A parte final do trajeto é feita através de estreitas rotas sob os picos nevados do Himalaia. A peregrinação será concluída em 22 de agosto, noite de Lua cheia, que, para o hinduismo, é quando Shiva revelou o segredo da criação do Universo. Anualmente, cerca de 100 mil pessoas visitam a gruta de Shiva, distribuídas em grandes grupos.