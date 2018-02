Sob pressão, Brasil deve manter posição sobre Honduras

Hoje, à imprensa, o chanceler Celso Amorim afirmou que a revisão da posição do Brasil dependerá da conclusão do processo de reconciliação nacional. "Há movimentos no sentido da reconciliação nacional (em Honduras). Mas é muito importante que se completem", reiterou Amorim.

O chanceler igualmente se esquivou de informar qual a posição do Brasil em relação ao retorno do país à Organização dos Estados Americanos (OEA). O país foi suspenso da entidade em julho, poucos dias depois do golpe de Estado que derrubou e exilou o então presidente Manuel Zelaya. "Quando chegar o momento, discutiremos."