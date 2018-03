Sob pressão, Carmona reabre Congresso e exila Chávez Após o comandante-em-chefe do Exército, Efraín Vásquez, condicionar o apoio dos militares ao governo de Pedro Carmona à restauração da institucionalidade, o presidente interino da Venezuela anunciou neste sábado à noite que convocará a Assembléia Nacional em caráter extraordinário e tornou sem efeito a dissolução dos poderes públicos decretada nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, anunciou que, "dentro de poucos momentos", o deposto presidente Hugo Chávez deixaria o país. Carmona explicou, no entanto, que "neste momento não poderia indicar a que país se dirige Chávez". Quanto à Assembléia Nacional (o Congresso do país), Carmona disse que será convocado "um período de sessões extraordinárias para que (o Legislativo) normalize suas funções e possa designar os titulares dos órgãos do poder público". As condições impostas pelo Alto Comando militar para o reconhecimento de Carmona, afirmou o general Vásquez, incluem a garantia à "segurança, trato e respeito ao tenente-coronel Hugo Chávez e seu grupo familiar". Mas acrescentou: "Implementamos o pedido do tenente-coronel Hugo Chávez de deixar o país de forma imediata". Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela