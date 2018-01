Sob pressão de Madri, eleitores começam a ocupar centros de votação na Catalunha

BARCELONA, ESPANHA - Militantes favoráveis ao plebiscito de autodeterminação começaram a ocupar as escolas que devem servir de colégio eleitoral para garantir essa votação proibido pela justiça, constaram jornalistas da AFP em Barcelona.

Os jornalista observaram ocupações em duas escolas do centro de Barcelona, enquanto que a plataforma de "Escolas Abertas pelo Plebiscito" postou no Twitter imagens de várias ocupações que visam a impedir o fechamento dos centros solicitados pela justiça.

Mais cedo, o governo autônomo catalão assegurou que tem previstos mais de 2,3 mil centros de votação para que no domingo os habitantes da Catalunha, no nordeste da Espanha, possam participar do plebiscito de independência proibido pela Justiça espanhola.

O Tribunal Constitucional, ao qual o governo conservador espanhol de Mariano Rajoy recorreu para impedir a consulta, proibiu a votação. Além disso, uma juíza de Barcelona ordenou a polícia fechar todos os centros de votação.