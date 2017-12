Sob protestos, Jerusalém realizará 1ª Parada Gay A 1ª Parada do Orgulho Gay marcada para amanhã em Jerusalém lançou ondas de criticismo de líderes da maioria ortodoxa judaica da cidade. Moshe Hummer, um funcionário municipal ultraortodoxo, classificou a marcha como "uma demonstração de pessoas doentes". A maioria dos judeus ortodoxos aceita a descrição bíblica das relações homossexuais como uma "abominação". Hagai El-Ad, um dos organizadores da parada, afirmou que os comentários hostis contra a comunidade gay demonstra exatamente a necessidade de se realizar a marcha. El-Ad estima que cerca de 50.000 dos 600.000 residentes de Jerusalém sejam homossexuais. A parada foi planejada para começar amanhã à tarde, poucas horas antes do início do shabat (descanso semanal dos judeus que começa no final da tarde de sexta-feira e termina na noite de sábado). O prefeito de Jerusalém, Ehud Olmert, afirmou que o município não pode financiar a marcha, mas fará o possível para que ela ocorra ordenadamente. A aceitação pública da comunidade gay israelense aumentou em anos recentes com as grandes paradas realizadas em Tel Aviv e com o sucesso da cantora transexual judia Dana International, que venceu o prêmio Eurovision em 1998.