Sob risco de prisão, Menem pode deixar Argentina O ex?presidente Carlos Menem (1989-99) está se preparando para enfrentar a Justiça pela segunda vez em menos de um ano. ?El Turco?, como é conhecido popularmente, poderia, nos próximos dias, ter que prestar depoimento ao juiz federal Julio Speroni pela investigação sobre o contrabando de 6.500 toneladas de armas à Croácia e ao Equador, ocorrido entre 1991 e 1995. O governo obteve US$ 100 milhões com a venda ilegal. No entanto, deste total, desconhece-se o paradeiro de US$ 60 milhões. O ex?presidente, que por causa deste contrabando amargou no ano passado cinco meses de prisão domiciliar, não aceitaria uma nova detenção, e estaria disposto a sair do país. ?Não irei à prisão outra vez? teria sido, segundo pessoas do círculo do ex-presidente, a exclamação que fez quando foi informado da possibilidade de ter que voltar ao edifício dos tribunais. Menem convocou para o início desta semana uma reunião de emergência com sua equipe de assessores, entre os quais seu advogado defensor, Oscar Salvi, e o sempre fiel ex?ministro da Justiça Rodolfo Barra, homem de passado declaradamente pró-nazista. O grupo político de Menem começou a propagar a idéia de que ?el jefe? (o chefe) é um ?perseguido político?. Nesta categoria, ?El Turco? não hesitaria em deixar o país diante da possibilidade de ir de novo para a prisão. No ano passado, Menem esteve em prisão domiciliar e só conseguiu sair dali graças à Corte Suprema, onde o ex?presidente (que designou a maioria dos atuais juízes) possui imensa influência. Na ocasião, na semana antes de ser detido, Menem sondou as possibilidades de conseguir asilo político no Uruguai, segundo disse na época o chanceler uruguaio Didier Operti. Desta vez, Menem poderia sair do país sem problemas, já que a Justiça não o proíbe. O país mais seguro, no início, seria o Chile, cuja fronteira está a poucos quilômetros da casa de Menem em La Rioja. O Chile é o país de sua esposa, a ex-miss Universo Cecilia Bolocco. Por causa do mesmo escândalo de contrabando, está preso há duas semanas o ex?ministro da Economia, Domingo Cavallo. Menem não teria como conseguir o apoio do governo de plantão, já que o atual presidente, Eduardo Duhalde, é seu principal inimigo dentro do Partido Justicialista (Peronista). Segundo a revista Veintitrés, ?El Turco? teria ligado para seu irmão, o senador Eduardo Menem, para ordenar categoricamente: ?Com o duhaldismo não negociaremos nada?. Dentro do peronismo, Menem possui escasso poder de fogo. Desde que deixou a presidência do país, em dezembro de 1999, seu poder esvaziou-se rapidamente. Atualmente, de 101 deputados peronistas no Congresso Nacional, ?El Turco? somente controla 10. Mesmo em seu feudo político, a província de La Rioja, está perdendo terreno para novas gerações de políticos cansados do predomínio de Menem nas últimas três décadas. Entre os argentinos, Menem está na lista negra dos políticos com o maior rechaço popular. Diversas pesquisas indicam que ele só possui 13% de imagem positiva.