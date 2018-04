Sob tensão, Coreias lembram guerra da década de 50 Milhares de pessoas nas duas Coreias lembraram hoje do início do conflito que ficou conhecido como Guerra da Coreia (1950-1953). Os norte-coreanos realizaram uma manifestação no centro de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, para lembrar o aniversário da guerra e protestar contra as sanções internacionais ao país impostas após a realização do recente teste nuclear. Já em Seul, capital da Coreia do Sul, aproximadamente 5 mil pessoas, entre elas muitos veteranos norte-americanos e sul-coreanos e viúvas, lembraram o conflito.