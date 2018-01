Sobe 41 para número de mortos em acidente ferroviário na Sérvia Subiu para 41 o número de mortos e para 184 o de feridos no acidente ferroviário registrado na segunda-feira perto de Podgórica, na Sérvia, segundo os últimos dados anunciados por fontes médicas. Entre os mortos há cinco crianças. O acidente aconteceu quando um trem de passageiros descarrilou segunda-feira à tarde e quatro de seus vagões caíram no cânion do Rio Moraca, de cerca de 30 metros de profundidade, perto da localidade de Bioce, 15 quilômetros ao norte de Podgórica. No trem, que ia de Bjelo Polje para Podgórica, viajavam quase 200 passageiros. Segundo as primeiras informações, o acidente foi causado por uma avaria nos freios do trem. O ministro dos Transportes, Andrija Lompar, apresentou sua renúncia. O governo decretou três dias de luto oficial. Os meios de comunicação informaram que os trabalhos de resgate foram interrompidos ontem à noite e serão retomados hoje de manhã.