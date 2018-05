Sobe a 20 nº de casos de cólera em vizinho do Haiti O número de casos de cólera registrados na República Dominicana subiu hoje a 20, após seis casos terem sido notificados no final de semana. O Ministério da Saúde do país detalhou que apenas dois dos enfermos chegaram do vizinho Haiti, onde a epidemia de cólera afetou a mais de 91 mil pessoas desde meados de outubro e provocou 2 mil mortes. Outro paciente é um motorista dominicano que costuma viajar regularmente ao Haiti.