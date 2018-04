Sobe a 26 número de mortos em atentado no Iraque Subiu para 26 o número de mortos em um atentado ocorrido na sexta-feira por um homem-bomba em Balad Ruz, cidade iraquiana ao norte de Bagdá. O diretor do Hospital de Balad Ruz, Hussein Jafar, afirmou que mais cinco pessoas que foram feridas no atentado morreram em decorrência da explosão. O suicida explodiu a si próprio quando entrou em um café popular no começo da noite da sexta-feira. O bairro onde o agressor desfechou sua violência é habitado principalmente por árabes xiitas e curdos. As informações são da Associated Press.