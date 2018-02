Sobe a 42 número de mortos em atentado em Damasco

A televisão síria informou que um militante suicida detonou os explosivos que levava junto ao corpo no interior da mesquita de Eman, na região central de Damasco, suicidando-se e matando o xeque Mohammad Said Ramadan al-Buti e mais 41 pessoas. Al-Buti era um partidário histórico do presidente Bashar Assad.

De acordo com a TV síria, um neto do clérigo também figura entre os mortos. A mesquita estava lotada de fiéis reunidos para as orações noturnas. A televisão exibiu imagens de mortos e feridos mutilados em meio ao piso manchado de sangue. As informações são da Associated Press.