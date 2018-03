Sobe a 46 número de mortos em ataques no Afeganistão

Em Nimroz, no sudoeste afegão, pelo menos 36 pessoas morreram e 110 ficaram feridas em múltiplos atentados suicidas perpetrados no decorrer do dia.

Baseado em dados de quatro hospitais de Nimroz, o secretário local de saúde, Noor Ahmad Shirzada, disse que os atentados de hoje ocorreram em diferentes partes da cidade de Zaranj.

De acordo com a polícia local, a ação envolveu mais de dez homens-bomba. Pelo menos três deles conseguiram detonar os explosivos que levavam atados a seus corpos. O comandante da polícia de Nimroz, Musa Rasouli, disse que pelo menos três suspeitos de participação foram presos e diversos outros foram mortos antes que pudessem atacar.

Horas mais tarde, a explosão de uma motocicleta-bomba detonada por controle remoto em Kunduz, no norte do Afeganistão, provocou a morte de mais dez pessoas, informou a polícia local. A autoria do ataque foi atribuída por Lal Ahmadzai, porta-voz da polícia regional, à milícia fundamentalista islâmica Taleban.

O comandante da polícia de Kunduz, Hamid Agha, disse que o ataque ocorreu no momento em que as pessoas faziam compras para a ceia que interrompe o jejum diário dos muçulmanos durante o mês sagrado do Ramadã. Segundo ele, dos dez mortos, cinco eram crianças. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.