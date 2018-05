Sobe a 47 nº de mortos em deslizamento na Colômbia O número de mortes confirmadas em um deslizamento na Colômbia subiu para 47 hoje, com 80 pessoas ainda desaparecidas. O diretor do serviço de emergências do departamento (Estado) de Antioquia, John Redon, disse à Associated Press que não existem mais chances de encontrar sobreviventes sob a terra amontoada. Destroços de casas e as possíveis vítimas estão soterradas a uma profundidade de pelo menos 8 metros.