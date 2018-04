Sobe a 7 o número de mortos em explosão na Bélgica

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, incluídas duas em condições críticas.

A porta-voz do Ministério do Interior, Margaux Donckier, anunciou o novo número de mortos na noite desta quarta-feira. Os corpos foram encontrados mais de 12 horas após a explosão, que aconteceu às 2h da madrugada de hoje. O prédio desabou perto do amanhecer.

Donckier diz que ainda não está claro quantas vítimas o desastre deixou e estão soterradas nos escombros.