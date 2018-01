Sobe a 87 o número de mortes em avalanches no Japão O Serviço Meteorológico Japonês acaba de emitir um novo alerta contra avalanches, inundações e deslizamentos para este sábado e domingo. O número de mortos nas consecutivas avalanches que assolam o país não pára de crescer. Até o momento, as autoridades japonesas já registraram 87 vítimas fatais e mais de 1.500 feridos. As últimas vítimas contabilizadas são da região de Niigata, onde o telhado de um edifício desabou com a tempestade de neve e soterrou os proprietários do imóvel, um casal de 72 e 54 anos. A rede de televisão NHK menciona mais de 1.900 feridos por tempestades de neve, desde de dezembro, quando se iniciou a temporada de avalanches no país. As autoridades japonesas se viram obrigadas a colocar o exército nas ruas, para dar assistência às vítimas que estão isoladas e desabrigadas. Ao menos quatro avalanches foram registradas neste Sábado. Uma delas na estação de esqui de Onan, na província de Shimane. De acordo com informações do governo nipônico, sem deixar vítimas.