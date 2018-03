Sobe a mais de 80 estimativa de mortos em tremor no Irã Autoridades locais elevaram as estimativas sobre o número de mortos em dois fortes terremotos que atingiram o noroeste do Irã neste sábado. Novos dados divulgados pela Dow Jones indicam que pelo menos 80 pessoas morreram, disse o diretor do centro regional de desastres naturais, Khalil Saie, para uma rede local de televisão, citada pela Dow Jones. A Associated Press informa, no entanto, que há pelo menos 87 mortos.