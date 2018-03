Sobe aprovação a Ricardo Lagos O índice de apoio ao presidente Ricardo Lagos subiu quatro pontos porcentuais, alcançando 52%, e aumentou em seis pontos a aprovação ao seu governo, chegando a 46%, durante o último semestre, informou hoje o Centro de Estudos Públicos (CEP). Nos primeiros seis meses deste ano, Lagos enfrentou uma dura prova por vários casos de corrupção nos quais estiveram envolvidos funcionários públicos e deputados governistas. A pesquisa foi feita por telefone entre 28 de junho e 16 de julho e seus resultados foram comparados com os de outro levantamento da mesma empresa realizado em dezembro do ano passado. Segundo a pesquisa, a ministra da Defesa, a socialista Michelle Bachelet, é a figura do governo melhor avaliada, com 80% de aprovação, seguida pela chanceler Soledad Alvear, com 77%.