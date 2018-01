Sobe cifra de mortos na sede da ONU; morre mais um soldado em Bagdá Outros três cadáveres foram retirados nesta quinta-feira entre os escombros da sede das Nações Unidas em Bagdá, o que fez subir para 23 o número de mortos no atentado suicida contra o edifício, informou um porta-voz do organismo mundial. Além disso, dois outros funcionários continuam desaparecidos. Ao mesmo tempo, o comando militar americano anunciou que um soldado da 1ª Divisão Blindada morreu e outros dois ficaram feridos na explosão de uma bomba de fabricação caseira no bairro de Karkah, na capital iraquiana na noite de quarta-feira. Centenas de soldados e civis, ajudados por cães farejadores, rastreavam hoje as ruínas de parte do Hotel Canal que sediava o escritório central da ONU no Iraque, informou o funcionário do Pentágono David Roath. Todos os restos humanos recolhidos serão enviados a um laboratório, acrescentou Roath.