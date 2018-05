Sobe nº de casos de cólera na República Dominicana

Os casos de cólera na República Dominicana chegaram a 105 com a confirmação de 23 novos doentes, informou hoje o governo à agência de notícias AFP. Não houve mortes e a maioria dos contagiados já recebeu alta, segundo o Ministério da Saúde.

"Tivemos crescimento inusitado em San Juan e Azua", no sul do país, declarou o ministro da Saúde, Baustista Rojas. De acordo com Rojas, dos 23 novos casos, 11 estão internados em hospitais e o restante já teve alta.

O funcionário garantiu que até agora a doença não provocou mortes, mas um caso está sendo examinado no sul do país. O primeiro contágio na República Dominicana foi confirmado há pouco mais de um mês. As informações são da Dow Jones.