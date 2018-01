Sobe para 100 o número de mortos na República Dominicana Subiu para 100 o número de mortos na inundação provocada pelas chuvas no povoado dominicano de Jimani, na fronteira com o Haiti. Cerca de outras 150 pessoas continuam desaparecidas. Enquanto as autoridades desenterravam do barro corpos de vítimas, parentes procuravam seus familiares. Os mortos eram empilhados provisoriamente na sala do gerador de um hospital local. O necrotério ficou cheio d?água.