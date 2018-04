Sobe para 11 militares brasileiros mortos no Haiti O Centro de Comunicação do Exército confirmou no começo desta tarde a morte de mais sete militares após o terremoto que atingiu o Haiti ontem. Agora chega a 11 os militares brasileiros mortos pelo terremoto de magnitude 7 na escala Richter, além da médica Zilda Arns. Nove militares ficaram feridos e sete estão desaparecidos.