Sobe para 11 número de mortos em confrontos no Egito

As mortes ocorreram na esteira do massacre de quarta-feira no Estádio de Port Said, que deixou 74 mortos. A tragédia teria ocorrido com aparente conivência das autoridades policiais ao término de uma partida de futebol.

Centenas de pessoas protestaram hoje na Praça Tahrir, no centro do Cairo, para exigir reformas e pedir a execução do líder militar egípcio, acusado de má administração da transição do país para a democracia. As informações são da Associated Press.