Sobe para 11 número de mortos na Colômbia Autoridades colombianas disseram que subiu para 11, nesta quinta-feira, o número de mortos em um atentado feito com uma bomba contra uma delegacia de polícia na cidade portuária de Tumaco, no Pacífico. O ataque ocorreu na tarde de ontem, pelo horário local. O diretor da Polícia Nacional da Colômbia, Rodolfo Palomino, disse que ontem foram mortas seis pessoas e as outras cinco faleceram hoje em um hospital por causa dos ferimentos recebidos no ataque, que deixou mais de 70 feridos.