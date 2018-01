Sobe para 113 número de mortos em acidente aéreo em Benin Equipes de resgate percorriam hoje as frias e escuras águas da costa de Benin em uma busca desesperada por sobreviventes do acidente aéreo que deixou 113 mortos ontem, disse a ministra da Saúde Celine Seignon Kandissounon. Onze cadáveres apareceram boiando hoje no litoral de Cotonou, capital comercial de Benin, relatou a ministra. A maior parte das vítimas era composta por libaneses que viajavam para celebrar o Natal com seus familiares. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Jean Obeid, viajou hoje a Cotonou e confirmou que 113 corpos foram retirados do mar até o momento. Segundo ele, havia 161 pessoas - 151 passageiros e dez tripulanres - a bordo do avião da comnpanhia União dos Transportes Africanos. A empresa é de propriedade de um libanês sua sede fica em Guiné. O governo de Benin declarou luto oficial de três dias, disse hoje o chanceler Rogatien Biaou. Ahmed Akobi, ministro de Transportes do Benin, informou que 20 pessoas sobreviveram ao acidente aéreo de ontem. Holofotes posicionados na praia e lanternas ajudavam a orientar os mergulhadores e pescadores que passaram a noite em busca de sobreviventes entre os destroços da aeronave acidentada, um Boeing 727. Pedaços do avião foram rebocados para ajudar na operação de busca. Na manhã de hoje, grandes pedaços do avião ainda flutuavam a cerca de cem metros da praia. Aproximadamente 20 embarcações da Marinha de Benin estavam posicionadas para auxiliar os esforços de resgate. Libaneses e descendentes cercaram corpos posicionados na praia na manhã de hoje para tentar identificar amigos e familiares. Saqueadores aproveitaram-se para roubar dinheiro e telefones celulares das vítimas. O número de mortos poderá aumentar com o passar das horas. Ainda não se sabe o que causou a queda. Fernand Amoussou, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Benin, informou que uma das duas caixas-pretas do avião já foi encontrada, mas não revelou se ela continha a gravação dos dados do vôo ou do áudio da cabine do piloto. O Boeing decolou do aeroporto internacional de Cotonou na ensolarada tarde de ontem, mas os problemas teriam início logo em seguida. "A cauda do avião bateu em uma edificação no fim da pista. Um incêndio começou e uma explosão foi ouvida", disse Jerome Dandjinou, funcionário do aeroporto. "O avião explodiu e os destroços caíram na água".