Sobe para 115 número de mortos em terremoto em Taiwan

As equipes de resgate anunciaram que encontraram 115 mortos nos escombros do edifício de 17 andares que desmoronou na semana passada, após um forte terremoto atingir a cidade de Tainan. Duas pessoas continuam desaparecidas.

O terremoto ocorreu no último sábado (06) e teve magnitude de 6,4 graus na escala Richter. Do total de mortos, apenas duas pessoas não faleceram no colapso do edifício de 17 andares. Outras 327 pessoas que estavam no prédio sobreviveram.

Autoridades prenderam Lin Ming-hui, que desenvolveu o edifício, além de dois outros arquitetos, sob suspeita de negligência que teria resultado em homicídio, em meio a acusações de que a empresa de Lin teria cortado gastos na construção do prédio. O governo da cidade de Tainan afirmou que irá inspecionar dezenas de outras construções realizadas por Lin.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Terremotos são frequentes em Taiwan, mas normalmente causam poucos danos, particularmente por causa da criação de normas de construção mais rigorosas, que entraram em vigor após o tremor de magnitude 7,6 em 1999, que deixou mais de 2.300 mortos. Fonte: Associated Press.