Sobe para 12 o número de mortos em explosão na China A explosão de um depósito de gás na China mata 12 pessoas. O deposito ficava em uma loja em Huilizhuang, na província de Henan, centro da China, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias Xinhua. Outras seis pessoas ficaram gravemente feridas, segundo fontes do hospital local. A princípio as fontes disseram haver oito mortos e oito feridos. A explosão, ocorrida na tarde de terça-feira, destruiu a loja, a casa de seu dono e parte de uma casa vizinha. Os primeiros resultados da investigação atribuem a explosão ao vazamento de gás provocado pelo filho pequeno do dono que brincava com a válvula do depósito. As equipes de resgate procuram por outras supostas vítimas.