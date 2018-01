Sobe para 121 número de mortos nas Filipinas Equipes de resgate encontraram mais corpos nos trabalhos de auxílio após a passagem do tufão Utor pelas Filipinas e o número de mortes confirmadas subiu para 121, informou hoje a agência de situações emergenciais do governo local. Houve pelo menos 130 feridos e 44 pessoas continuam desaparecidas desde a passagem do tufão pelo país, na semana passada, de acordo com as informações oficiais. Nove corpos foram encontrados ontem e as equipes de resgate continuam procurando pelos desaparecidos. O número de mortos ainda pode aumentar à medida que prosseguem as buscas por vítimas soterradas devido a deslizamentos de terra ou levadas pelas fortes correntezas.