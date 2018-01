Sobe para 125 o número de mortos nos ataques no Iraque Chegou a 125 o número de mortos nos ataques ocorridos nesta manhã, no Iraque, contra muçulmanos xiitas que celebravam a morte do Imã Hussein, neto do profeta Maomé. Segundo o Conselho de Governo do Iraque, em Karbala as explosões mataram entre 50 a 60 pessoas. Em Bagdá, o número de mortos chegou a 75 pessoas, após explosão ocorrida quase que simultaneamente à de Karbala. Explosões provocam mortes em mesquitas do Iraque Pelo menos 81 muçulmanos morreram nas explosões no Iraque