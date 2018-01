Sobe para 13 número de mortos em desabamento na Alemanha As equipes de resgate encontraram hoje o corpo de outro menor no pavilhão esportivo de Bad Reichenhall (nos Alpes Bávaros), aumentando o número de vítimas fatais do acidente para 13, enquanto outras duas pessoas foram localizadas entre os escombros. Dos 13 corpos encontrados, oito são de pessoas com idades entre nove e 16 anos. Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, e uma moça, que estavam desaparecidas, foram localizadas entre os escombros, mas as forças de salvamento não conseguiram até agora chegar ao lugar onde estão, explicou o porta-voz policial, Hubertus Andrae. Segundo o policial, existem poucas possibilidades de que haja sobreviventes, já que as equipes de resgate notificaram que não há sinal algum de que estas duas pessoas estejam vivas. Segundo Andrae, é "impossível" calcular quanto tempo levará chegar ao lugar onde estão essas duas pessoas, dada o enorme dificuldade dos trabalhos de resgate. Andrae disse também que seria preciso esperar a autópsia para estabelecer quando morreram os rapazes encontrados hoje. Anteriormente fora afirmado que o menor encontrado de madrugada tinha morrido na hora do desabamento. O policial qualificou de "pouco profissional" fazer esta afirmação sem ter a autópsia, mas admitiu que era possível "supor" que não tinha morrido nas últimas horas. Os trabalhos de resgate foram retomados na madrugada passada, depois de serem interrompidos ontem durante horas devido ao perigo de um novo desabamento nas estruturas do pavilhão esportivo. Foi necessário esperar a chegada de maquinaria especial, de uma empresa particular, que segurou parte do edifício e retirou algumas das estruturas mais pesadas do teto afundado.