Sobe para 13 número de mortos em explosão na Itália

O acidente ocorreu pouco antes da meia noite (horário local), quando um trem de cargas que transportava gás liquefeito de petróleo descarrilou logo na saída de uma estação. Segundo a agência de notícias Ansa, as chamas da explosão alcançaram várias casas próximas à estação e outras dezenas foram danificadas num raio de 300 metros.

"Dois pequenos edifícios desabaram com a força da explosão e pode haver várias pessoas sob os escombros", disse Antonio Gambardella, comandante da equipe de bombeiros que trabalha no local. De acordo com ele, um menino de 8 anos de idade foi retirado vivo dos escombros.

A Ansa informou que o trem viajava de La Spezia a Pisa. As áreas próximas da estação foram evacuadas devido ao risco de futuras explosões.