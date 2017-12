Sobe para 13 número de mortos em explosão no Paquistão Pelo menos 13 pessoas morreram neste domingo e outras 20 ficaram feridas pela explosão de uma potente bomba num ônibus no noroeste do Paquistão, informou o ministro paquistanês do Interior, Aftab Sherpao. A explosão aconteceu num ônibus com cerca de 50 passageiros que trafegava na cidade de Kolpur, na conflituosa província do Balochistão. Segundo o chefe de Polícia do Balochistão, Choudhry Yaqoob, a explosão foi causada por uma bomba-relógio. O ônibus saiu da cidade de Qüetta, capital do Balochistão, rumo a Lahore, capital da província paquistanesa do Punjab. Desde 17 de dezembro, quando o Exército paquistanês iniciou uma operação contra os nacionalistas baloch, a província do Balochistão foi palco de vários confrontos, que muitas vezes incluem bombardeios indiscriminados contra povoados civis. Neste domingo, dois soldados paquistaneses e quatro civis morreram e outras oito pessoas ficaram feridas num ataque de rebeldes no distrito de Dera Bugti, na província. O incidente aconteceu na zona de Sui, quando supostos rebeldes separatistas lançaram foguetes contra um comboio militar que transportava água e provisões às Forças de Segurança destacadas na região.