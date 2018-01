Sobe para 131 o número de mortos do acidente de avião na Sibéria O número de mortos no acidente de avião na cidade siberiana de Irkutsk subiu para 131, após a descoberta de mais nove corpos, informou o Ministério para Situações de Emergência russo. Os cadáveres recuperados estão incompletos, disse à agência "Interfax" uma porta-voz do ministério, que precisou que entre as vítimas fatais há sete menores de idade. Os centros médicos de Irkutsk receberam 55 feridos, entre eles seis crianças, enquanto outros 17 passageiros - que saíram ilesos do acidente - estão em casa. No avião Airbus 310 pertencente à companhia russa Sibir viajavam 204 pessoas, por isso uma pessoa ainda continua desaparecida. A maioria dos passageiros era de nacionalidade russa e no acidente também morreram dois cidadãos da Polônia, dois da Belarus, um da Alemanha e outro de Azerbaijão. O Airbus 310, que fazia um vôo regular procedente de Moscou, saiu da pista após a aterrissagem, bateu contra uma edificação e pegou fogo.