Sobe para 14 número de mortos em acidente na Turquia Já chega a 14 o número de mortos na queda de um ônibus em um rio na província turca de Tokat; outras 11 pessoas ficaram feridas e 18 desaparecidas, segundo a agência de notícias Anatólia. O vice-governador da província, Izzet Ercan, afirmou que as equipes de resgate salvaram 11 passageiros e recuperaram os corpos de outros 14, entre eles o de duas mulheres e uma criança. Dois dos corpos foram encontrados perto de uma ponte, a 20 quilômetros do lugar do acidente, acrescentou a agência. Após o acidente, um dos passageiros que conseguiu sair do veículo andou até um povoado próximo para pedir ajuda, enquanto outros dez conseguiram subir em cima do ônibus à espera de ser socorridos, relatou a Anatólia. Segundo o responsável local, o ônibus, que transportava 43 pessoas, caiu no rio Kelkit, 350 quilômetros ao leste de Ancara, enquanto fazia o trajeto entre Istambul e a cidade oriental de Van. Para facilitar os trabalhos de resgate, as autoridades turcas fecharam as comportas de uma represa com o intuito de baixar o nível de água da zona do rio onde o ônibus afundou.