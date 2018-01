Sobe para 14 os mortos no acidente com ponte em Oklahoma Quatorze pessoas morreram no acidente com uma ponte no Estado americano de Oklahoma, confirmaram hoje equipes de resgate. O último corpo recuperado foi o de uma menina de três anos; os cadáveres dos pais dela já haviam sido retirados do rio na última segunda-feira. O acidente ocorreu domingo passado, quando um rebocador derrubou um pilar da ponte de 150 metros de altura, provocando a queda de parte da Rodovia I-40, a mais importante de Oklahoma. Dez carros que trafegaram pelo ponte foram lançados nas águas do Rio Arkansas. Graças à intervenção de alguns pescadores, cinco motoristas conseguiram sobreviver à tragédia. Mas as águas revoltas do rio e o mau tempo atrasaram as tarefas de resgate. A ponte, construída há 35 anos, tinha um tráfego diário de mais de 20.000 veículos. Fontes de Oklahoma informaram que sua reconstrução levará pelo menos seis meses.