Sobe para 15 número de mortos em desabamento na Alemanha Com o resgate na madrugada desta quinta-feira do corpo de uma mulher, de 40 anos, dada como desaparecida, subiu para 15 o número de mortos no desabamento do teto de um rinque de patinação em Bad Reichenhall (Alpes Bávaros), ocorrido na segunda-feira na Alemanha. Dos 15 mortos, 12 são crianças. As equipes de resgate estiveram por várias horas procurando a última vítima, que foi encontrada sob pesadas placas de metal entre os escombros do pavilhão. Os trabalhos foram dificultados pela grande quantidade de neve que caiu nos últimos dias e pelo peso da estrutura do pavilhão. "Não podemos perder a esperança, mas é quase impossível que ainda esteja viva", disse ontem o porta-voz policial, Hubertus Andrae, antes do corpo ser encontrado. Na quarta-feira, o resgate dos corpos de três rapazes, de 12 a 16 anos, confirmou os piores prognósticos que, praticamente, davam por descartada a possibilidade de achar sobreviventes entre os escombros do teto do pavilhão sobre a pista de gelo. No momento do acidente havia entre 50 e 60 pessoas no local, muitas delas crianças. O povoado onde aconteceu a tragédia, de mais ou menos 18.000 habitantes, acompanhou com comoção os trabalhos de resgate, enquanto nos meios de comunicação prosseguem as informações de que a causa da tragédia pode ter sido a enorme massa de neve acumulada na Segunda-feira. O prefeito de Bad Reichenhall, Wolfgang Meitmeier, disse ontem, mais uma vez, que não foram tomadas as medidas de prevenção e que foram ignorados os indícios do risco de desabamento. Segundo Meitmeier, o edifício precisava de "certas obras". Na terça-feira da próxima semana acontecerá em Bad Reichenhall cerimônia em memória das vítimas, embora ainda não se saiba a data exata do enterro dos 15 corpos.