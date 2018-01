Sobe para 154 número de mortos por inundações na China

PEQUIM - Subiu para 154 o número mortos em decorrência das chuvas torrenciais que atingiram a China nesta semana. Segundo autoridades, outras 124 pessoas estão desaparecidas. As chuvas, que começaram na segunda-feira, fizeram córregos transbordarem, provocaram deslizamentos de terra e destruíram casas em todo o país.

A Província de Hebei, no norte da China, foi a mais atingida. Segundo autoridades da região, 114 pessoas morreram e 111 estão desaparecidas em razão das inundações. Quase 300 mil pessoas foram retiradas de suas casas em Hebei, e a província providenciou barracas, cobertores, galochas e geradores para ajudar os desabrigados.

Na cidade de Xingtai, em Hebei, 25 pessoas morreram e 13 estavam desaparecidas. A cidade chamou a atenção de todo o país após protestos emocionados na sexta-feira. O vilarejo de Daxian, em Xingtai, foi quase completamente destruído por uma enxurrada na quarta-feira de manhã, quando os moradores ainda estavam dormindo. Fotos circularam na internet com imagens de crianças afogadas caídas na lama.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moradores revoltados em Daxian questionaram se as autoridades foram negligentes ao não notificá-los a tempo quando um reservatório liberou água da enchente. Autoridades disseram que um problema na barragem de um rio foi responsável pela enxurrada.

Neste sábado à noite (horário local), o prefeito de Xingtai, Dong Xiaoyu, fez um pedido público de desculpas pela resposta inadequada à situação. Segundo ele, o risco de inundação foi subestimado, e autoridades locais erraram ao não confirmar e reportar as mortes a tempo e de forma precisa. Ele prometeu uma investigação rigorosa para apurar as responsabilidades. /Associated Press