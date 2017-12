Sobe para 16 o número de mortos na Argentina Pelo menos 16 pessoas morreram na Argentina durante os violentos saques e incidentes que aconteceram desde ontem à noite, segundo o jornal Clarín citando fontes policiais. Somente na província de Buenos Aires, a maior do país, foram registrados oito mortos. A maioria dos mortos eram jovens com idade inferior a 25 anos. Três adolescentes, dois de 15 e outro de 14 anos foram assassinados durante saques a um supermercados. Um de 23 anos foi morto com um tiro na cabeça enquanto saqueava um supermercado em Quilmes. Em Don Orione, outros dois jovens, de 19 e 21 anos foram baleados ao tentar invadir um supermercado. Leia o especial