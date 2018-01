Sobe para 160 número de mortos em enchentes nas Filipinas A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, sobrevoou hoje a devastada ilha de Leyte, onde as autoridades declararam estado de calamidade pública depois de chuvas torrenciais ininterruptas terem provocado enchentes e deslizamentos que causaram a morte de 160 pessoas na região. Em outro desastre, a Marinha filipina e a guarda costeira anunciaram que dezenas de pessoas continuam desaparecidas depois de um balsa com 75 passageiros a bordo ter naufragado no domingo a sudoeste de Manila. Pelo menos 20 pessoas foram resgatadas. A guarda costeira informou hoje que o piloto de um de seus aviões viu mais de 10 pessoas com coletes salva-vidas flutuando a menos de 50 quilômetros da costa da Malásia.