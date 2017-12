Sobe para 18 número de mortos em explosão de mina chinesa Três mineiros resgatados de uma mina chinesa onde ocorreu uma explosão na semana passada morreram ao longo dos últimos dias, elevando a 18 o número de mortos no incidente, informou nesta segunda-feira a agência de notícias Nova China. A explosão ocorreu na última quinta-feira em uma mina pertencente à Zaozhuang Mining Group Co. na província Shandong, relatou a agência. Vinte e sete pessoas estavam no interior da mina no momento da explosão. Quinze pessoas morreram na hora e 12 ficaram feridas. De acordo com a Nova China, os nove feridos restantes apresentam boas condições de saúde. As três pessoas mortas depois de socorridas morreram ao longo dos últimos dias, informou a agência sem entrar em detalhes.