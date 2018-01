Sobe para 19 o número de mortos por tempestade no Japão Subiu para 19 o número de mortos no Japão devido à tempestade tropical Meari. Nesta quinta-feira equipes de resgate encontraram mais vítimas, entre elas dois homens que ficaram soterrados sob suas casas. Desde domingo, a tempestade tropical causa inundações e deslizamentos de terra no país. Cerca de dez mil foram forçados a deixar suas casas. Oito pessoas estão desaparecidas e pelo menos 80 ficaram feridas. Hoje, a tempestade tropical perdeu força e deixou de ser um tufão depois de se encaminhar do sul de Okinawaa para o leste do oceano Pacífico, a cerca de 410 quilômetros ao nordeste de Tóquio. A agência de meteorologia informou que, apesar de perder força, a tempestade ainda pode provocar ventos fortes e destruição por seu caminho.