Sobe para 20 número de mortos em atentado em Bagdá O Conselho de Governo do Iraque anunciou que o atentado suicida ocorrido neste domingo em Bagdá matou ao menos 20 pessoas e deixou mais de 60 feridos. O atentado foi perpetrado com um carro-bomba, que explodiu próximo ao quartel-general da coalizão liderada pelos EUA. O porta-voz do Conselho, Hamid al-Kafai, disse que pode haver mais americanos civis entre os mortos. "Acreditamos que o número atual chegue a dois", disse ele referindo-se a americanos mortos no ataque.